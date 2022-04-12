Клопп: Хотим снова быть командой, против которой никто не хочет играть

В первом матче мерсисайдцы в Лиссабоне победили со счетом 3:1.
«После половины противостояния счет 3:1 — он так же обманчив, как 2:0.
Хорошая основа, но если соперники забьют один гол, как мы это почувствовали в матче с "Интером", игра изменится.
Мы ощутили это, когда они забили на прошлой неделе. Нам нужно заставить их почувствовать, что туда им дороги нет.
Мы хорошо сыграли в гостях у "Бенфики", мне понравилась наша игра. Наша главная цель снова состоит в том, чтобы быть той командой, против которой никто не хочет играть», — приводит слова тренер пресс-служба УЕФА.