Клопп: Хотим снова быть командой, против которой никто не хочет играть

Главный тренерпрокомментировал предстоящий матч св рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первом матче мерсисайдцы в Лиссабоне победили со счетом 3:1.

«После половины противостояния счет 3:1 — он так же обманчив, как 2:0.

Хорошая основа, но если соперники забьют один гол, как мы это почувствовали в матче с "Интером", игра изменится.

Мы ощутили это, когда они забили на прошлой неделе. Нам нужно заставить их почувствовать, что туда им дороги нет.

Мы хорошо сыграли в гостях у "Бенфики", мне понравилась наша игра. Наша главная цель снова состоит в том, чтобы быть той командой, против которой никто не хочет играть», — приводит слова тренер пресс-служба УЕФА.