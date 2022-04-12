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    Клопп: Хотим снова быть командой, против которой никто не хочет играть

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч с «Бенфикой» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

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    В первом матче мерсисайдцы в Лиссабоне победили со счетом 3:1.

    «После половины противостояния счет 3:1 — он так же обманчив, как 2:0.

    Хорошая основа, но если соперники забьют один гол, как мы это почувствовали в матче с "Интером", игра изменится.

    Мы ощутили это, когда они забили на прошлой неделе. Нам нужно заставить их почувствовать, что туда им дороги нет.

    Мы хорошо сыграли в гостях у "Бенфики", мне понравилась наша игра. Наша главная цель снова состоит в том, чтобы быть той командой, против которой никто не хочет играть», — приводит слова тренер пресс-служба УЕФА.

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