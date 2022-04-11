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    Спаллетти: Судьба скудетто больше не в руках «Наполи»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Фиорентина Наполи
    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что поражение от «Фиорентины» (2:3) в матче 31-го тура чемпионата Италии сильно осложнило задачу его команды в борьбе за чемпионство.

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    «Это очень дорогое поражение, и в некотором смысле оно было незаслуженным. "Фиорентина" играла в свою игру и заслужила победу. Мы начали хорошо, но потом позволили контролировать игру нашей полузащиты.

    Когда мы пропустили второй гол, все стало намного сложнее. Мы должны взять на себя часть вины за то, что произошло, это очень разочаровывает, потому что отношение болельщиков ко всей команде на протяжении недели было правильным», — сказал Спаллетти DAZN.

    Календарь и таблица Серии А

    «Наполи» идет на третьем месте с 66 очками, столько же у «Интера», а лидирует «Милан» с 68 баллами.

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