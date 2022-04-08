Тедеско считает ничью с «Аталантой» справедливым результатом

Главный тренер «Лейпцига»подвел итог первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Аталанты» (1:1).

«Ничья — правильный результат, обе команды старались забить второй гол. Против "Аталанты" играть сложнее, чем против люой другой команды в Серии А. Они физически крепки и хорошо играют "один в один". Также "Аталанта" очень хорошо прессинговала. Нам не терпится сыграть перед нашими болельщиками, мы стремимся побеждать в каждом матче.

Мы не можем каждый раз играть только на контратаках. Во втором тайме мы показали, что умеем хорошо владеть мячом, поэтому нам нужно играть так, как мы делали до пенальти», — цитирует Тедеско Football Italia.

Ответная встреча пройдет 14 апреля в Бергамо.