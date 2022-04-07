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    Источник: «Ливерпуль» согласовал с «Фулхэмом» трансфер Карвалью

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    «Ливерпуль» согласовал с «Фулхэмом» трансфер португальского полузащитника Фабиу Карвалью, сообщает в твиттере инсайдер Фабрицио Романо.

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    19-летний футболист с разрешения «Фулхэма» уже прошел медосмотр для своего будущего клуба и поставит подпись под 5-летним контрактом .

    «Ливерпуль» заплатит за переход игрока 5 млн евро, еще 2,7 млн евро «дачники» смогут получить в качестве бонусов. Также «Фулхэм» получит процент от последующей продажи Карвалью, если она будет.

    Красные не планируют отдавать Карвалью в аренду в «Фулхэм». Официально о сделке должно быть объявлено в мае.

    В сезоне-2021/22 Карвалью провел за «Фулхэм» 31 матч, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

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