«Вест Хэм» вырвал победу у «Эвертона»

на своём поле сыграл противв рамках 31-го тура АПЛ. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче открыл Арон Крессуэлл на 32-й минуте эффектно реализовав штрафной удар и вывел тем самым «Вест Хэм» вперёд. Во втором тайме на 53-й минуте «Мейсон Холгейт сравнял счёт ударом с угла штрафной — 1:1. А уже на 58-й минуте "Вест Хэм" снова вышел вперед после того как Джаррод Боуэн оказался в ужном месте в ножное время и пробил низом в правый угол — 2:1.

На 65-й минуте поединка Майкл Кин получил вторую желтую карточку и покинул поля после чего "Эвертон" до конца поединка играл в меньшинстве.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Эвертон 2:1 Голы: 1:0 Аарон Крессвел (32'), 1:1 Мэйсон Холгейт (53'), 2:1 Джаррод Боуэн (59') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Райан Фредерикс, Крэйг Доусон, Курт Зума, Аарон Крессвел, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн (Марк Ноубл, 71'), Саид Бенрахма (Андрей Ярмоленко, 82'), Пабло Форнальс, Майкл Антонио Эвертон: Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин (Энтони Гордон, 78'), Демарай Грей, Алекс Айуоби, Мэйсон Холгейт, Абдулайе Дукуре, Виталий Миколенко, Бен Годфри, Майкл Кин, Джонджо Кенни, Джордан Пикфорд, Лукаш Фабиански, Райан Фредерикс, Крэйг Доусон, Курт Зума, Аарон Крессвел, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн (Марк Ноубл, 71'), Саид Бенрахма (Андрей Ярмоленко, 82'), Пабло Форнальс, Майкл Антонио Предупреждения: Майкл Кин (34'), Майкл Кин (65'), Мэйсон Холгейт (84')

"Вест Хэм" поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 51 очко, а "Эвертон" остался на 17-м месте с 25-ю баллами в активе.