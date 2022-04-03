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    «Атлетик» на домашней арене обыграл «Эльче»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Атлетик Эльче
    «Атлетик» из Бильбао на своём поле сыграл против «Эльче» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

    Асьер Вильялибре
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    Асьер Вильялибре

    «Атлетик» открыл счёт в первом тайме на 32-й минуте. Алехандро Беренгер освободился от опеки в штрафной площади соперника, подхватил мяч и пробил левую «девятку» — 1:0. На 86-й минуте поединка Асьер Вильялибре удвоил преимущество своей команды пробив точно в правый угол ворот — 2:0.

    На 92-й минуте футболист «Эльче» Хосан пробил низом в правый угол ворот и изменил счёт поединка — 2:1.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетик — Эльче 2:1
    Голы: 1:0 Алехандро Беренгер (32'), 2:0 Асьер Вильялибре (86'), 2:1 Хосан (90 + 2') Атлетик: Унай Симон, Оскар де Маркос (Ойер Саррага, 88'), Даниэль Вивиан, Унай Нуньес, Юри Берчиче, Алехандро Беренгер (Нико Уильямс, 75'), Унай Венседор, Микель Весга (Алекс Петкса, 65'), Икер Муньяин, Ойан Сансет (Рауль Гарсия, 65'), Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре, 75') Эльче: Пере Милья (Гидо Каррильо, 59'), Лукас Бое (Эсекьель Понсе, 18'), Фидель Чавес (Пабло Пьятти, 74'), Херард Гумбау, Иван Марконе (Рауль Гутьеррес, 58'), Тете Моренте (Хосан, 58'), Лукас Оласа, Педро Бигас, Диего Гонсалес, Элибельтон Паласиос, Эдгар Бадия Предупреждения: Педро Бигас (47'), Микель Весга (50'), Иван Марконе (56'), Гидо Каррильо (61'), Хосан (67'), Унай Нуньес (90 + 5')

    «Атлетик» занимает 8-ю строчку турнирной таблицы Примеры набрав 44 очка, а «Эльче» находится на 15-м месте с 32 балами в активе.

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