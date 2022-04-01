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    «Спартак» отказался от возможности подписать Черышева

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    «Спартак» не собирается подписывать контракт с полузащитником «Валенсии» Денисом Черышевым.

    Денис Черышев
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    Денис Черышев

    Контракт Черышева с «Валенсией» истекает этим летом, после чего он сможет перейти в любой клуб на правах свободного агента.

    По информации РБК Спорт, «Спартак» не заинтересован в переходе 31-летнего Черышева.

    Среди причин отказа от трансфера — возраст футболиста и его травматичность.

    «Спартак» не намерен брать на себя дополнительные риски в сложных финансовых условиях, в которых сейчас находится российский футбол.

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    • «Спартак» и Черышев контактировали зимой, однако до конкретики дело не дошло.

    Черышев в текущем сезоне сыграл за «Валенсию» в 14 матчах (583 минуты на поле), отметившись одним голом и двумя голевыми передачами.

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