«Спартак» отказался от возможности подписать Черышева

не собирается подписывать контракт с полузащитником «Валенсии»

Контракт Черышева с «Валенсией» истекает этим летом, после чего он сможет перейти в любой клуб на правах свободного агента.

По информации РБК Спорт, «Спартак» не заинтересован в переходе 31-летнего Черышева.

Среди причин отказа от трансфера — возраст футболиста и его травматичность.

«Спартак» не намерен брать на себя дополнительные риски в сложных финансовых условиях, в которых сейчас находится российский футбол.

«Спартак» и Черышев контактировали зимой, однако до конкретики дело не дошло.

Черышев в текущем сезоне сыграл за «Валенсию» в 14 матчах (583 минуты на поле), отметившись одним голом и двумя голевыми передачами.