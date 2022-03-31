Черышев-старший: Хочу, чтобы Денис перешел в «Спартак»

Отец полузащитника «Валенсии», заявил, что хочет видеть сына в составе московского

«Хочу, чтобы Денис пришел в "Спартак", с удовольствием играл бы и защищал цвета этого клуба. Будем разговаривать. Хочет ли Денис этого? Думаю, да.

Он справится с этим объемом, он играл левого инсайда, в "Реале" он играл очень высоко как левый полуатакующий, но когда нужно было обороняться, он опускался вниз», — сказал Дмитрий Черышев в эфире «Матч ТВ».

31-летний Черышев в сезоне-2021/22 сыграл в 14 матчах (583 минуты на поле) за «Валенсию», отметившись одним голом и двумя голевыми передачами.