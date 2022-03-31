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    Черышев-старший: Хочу, чтобы Денис перешел в «Спартак»

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    Отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, заявил, что хочет видеть сына в составе московского «Спартака».

    Денис Черышев
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    Денис Черышев

    «Хочу, чтобы Денис пришел в "Спартак", с удовольствием играл бы и защищал цвета этого клуба. Будем разговаривать. Хочет ли Денис этого? Думаю, да.

    Он справится с этим объемом, он играл левого инсайда, в "Реале" он играл очень высоко как левый полуатакующий, но когда нужно было обороняться, он опускался вниз», — сказал Дмитрий Черышев в эфире «Матч ТВ».

    31-летний Черышев в сезоне-2021/22 сыграл в 14 матчах (583 минуты на поле) за «Валенсию», отметившись одним голом и двумя голевыми передачами.

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