Ибрагимович: Я буду играть до тех пор, пока не увижу, что кто-то лучше меня

Нападающий «Милана» и сборной Швециирассказал о планах на будущее.

«Будущее еще не предначертано. Плана у меня нет. Посмотрим, что будет дальше. Не хочу сожалеть о том, что бросил футбол, чтобы потом не говорить, что я мог ещё играть. Потому что тогда буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь, видя, что мог бы продолжать. Хочу играть так долго, как смогу. Реальность такова, что я буду играть до тех пор, пока не увижу, что кто-то лучше меня. Поэтому я всё ещё играю.

Знаю, что однажды всё закончится, у меня больше не будет адреналина. Это проблема каждого футболиста, потому что когда ты играешь в футбол, у тебя есть адреналин. И этот адреналин ты никогда не получишь, занимаясь чем-то другим, потому что мы запрограммированы. Каждый день мы делаем одно и то же.

Мы просыпаемся, готовимся, тренируемся, едим и отдыхаем. На следующий день то же самое. Ты занимаешься всем этим 20 лет и заряжаешься адреналином. Поэтому, когда ты вдруг заканчиваешь и у тебя больше нет этого распорядка, ты перестаешь получать адреналин. И когда все заканчивается, ты должен это принять и начать с нуля что-то новое», — цитирует Златана официальный сайт УЕФА.

В этом сезоне 40-летний швед сыграл в 18 матчах в Серии А и забил восемь мячей. Ранее сообщалось, что Златан может продлить контракт с «Миланом».