Сборная Франции вырвала победу у Кот-д'Ивуара

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Счет на 19-й минуте открыли ивуарийцы. Николя Пепе справа вошёл вошёл в штрафную площадь, обыграл Эрнандеса и сильно пробил в ближний угол. Льорис среагировать не успел.
Французы отыгрались спустя три минуты. Тео со стандарта слева навесил на Оливье Жиру, который головой отправил мяч в ворота.
А уже в компенсированное время Гендузи от углового флага навесил на Орельена Тчуамени, который головой отправил мяч в сетку.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Франция — Кот-д Ивуар 2:1
Голы: 0:1 Николя Пепе (19'), 1:1 Оливье Жиру (22'), 2:1 Орельен Чуаэми (90 + 3') Предупреждения: Жан-Мишель Сери (7'), Karim Konate (90')
29 марта Франция проведет товарищеский матч с ЮАР, а Кот-д’Ивуар в тот же день сыграет с Англией.