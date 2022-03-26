Сборная Франции вырвала победу у Кот-д'Ивуара

на своем поле взяла верх над(2:1) в товарищеском матче, прошедшем в Марселе.

Счет на 19-й минуте открыли ивуарийцы. Николя Пепе справа вошёл вошёл в штрафную площадь, обыграл Эрнандеса и сильно пробил в ближний угол. Льорис среагировать не успел.

Французы отыгрались спустя три минуты. Тео со стандарта слева навесил на Оливье Жиру, который головой отправил мяч в ворота.

А уже в компенсированное время Гендузи от углового флага навесил на Орельена Тчуамени, который головой отправил мяч в сетку.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Франция — Кот-д Ивуар 2:1 Голы: 0:1 Николя Пепе (19'), 1:1 Оливье Жиру (22'), 2:1 Орельен Чуаэми (90 + 3') Предупреждения: Жан-Мишель Сери (7'), Karim Konate (90')

29 марта Франция проведет товарищеский матч с ЮАР, а Кот-д’Ивуар в тот же день сыграет с Англией.