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    Сборная Франции вырвала победу у Кот-д'Ивуара

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Франции Футбол Франции Сборная Кот-д`Ивуара
    Сборная Франции на своем поле взяла верх над командой Кот-д'Ивуара (2:1) в товарищеском матче, прошедшем в Марселе.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет на 19-й минуте открыли ивуарийцы. Николя Пепе справа вошёл вошёл в штрафную площадь, обыграл Эрнандеса и сильно пробил в ближний угол. Льорис среагировать не успел.

    Французы отыгрались спустя три минуты. Тео со стандарта слева навесил на Оливье Жиру, который головой отправил мяч в ворота.

    А уже в компенсированное время Гендузи от углового флага навесил на Орельена Тчуамени, который головой отправил мяч в сетку.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Франция — Кот-д Ивуар 2:1
    Голы: 0:1 Николя Пепе (19'), 1:1 Оливье Жиру (22'), 2:1 Орельен Чуаэми (90 + 3') Предупреждения: Жан-Мишель Сери (7'), Karim Konate (90')

    29 марта Франция проведет товарищеский матч с ЮАР, а Кот-д’Ивуар в тот же день сыграет с Англией.

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