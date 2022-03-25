Погба может остаться в АПЛ после ухода из «Манчестер Юнайтед»

Французский полузащитник, возможно, останется в английской Премьер-лиге после ухода из

Ранее личный тренер Погба сообщил, что игрок точно покинет «МЮ», несмотря на желание клуба продлить с ним контракт. Действующее соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

По информации Daily Mail, у Погба уже есть предложения от «Астон Виллы» и «Ньюкасла».

Новым владельцем «Ньюкасла» минувшей осенью стал богатейший инвестиционный фонд из Саудовской Аравии, который уже в ближайшем будущем планирует составить конкуренцию топ-клубам АПЛ.

Сообщалось, что серьезный интерес к Погба проявляют «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити».

Погба провел в текущем чемпионате Англии 16 матчей, в которых забил один мяч и сделал девять результативных передач.

Напомним, Погба ранее сообщил, что у него украли медаль ЧМ-2018.