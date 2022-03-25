Джикия о ЧМ-2022: Хотел сыграть на большом турнире, эту возможность у нас забрали

Защитник сборной России и «Спартака»признался, что расстроен отстранением национальной команды от отбора к ЧМ-2022.

Россияне должны была сыграть с Польшей 24 марта в полуфинале стыкового турнира за выход на чемпионат мира ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от турниров под своей эгидой.

«Да, ловил себя на мысли, что вчера мог быть матч с Польшей, но не более. Что случилось — то случилось. Сейчас занимаемся здесь [на сборе] для того, чтобы быть готовыми вернуться.

Сегодня отрабатывали стандарты, что-то вспоминали, наигрывали. Тренировками доволен. Завтра с молодежкой занятие будет в формате игры. Главное, чтобы без травм.

Был расстроен, хотел сыграть на большом турнире, эту возможность у нас забрали. Хочется верить, что все это закончится и мы вернемся к официальным играм», — сказал Джикия «Матч ТВ».