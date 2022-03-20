«Лейпциг» разошелся миром с «Айнтрахтом»

«Лейпциг» Фото: globallookpress.com
Встреча на « Ред Булл-Арене» в Лейпциге завершилась без забитых мячей.
Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг — Айнтрахт Ф 0:0
РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Йошко Гвардиол, Бенджамин Хенрихс, Конрад Лаймер (Амаду Айдара, 84'), Кевин Кампль (Эмиль Форсберг, 60'), Анхелиньо, Даниэль Ольмо (Доминик Собослаи, 84'), Андре Силва (Юссуф Поульсен, 72'), Кристофер Нкунку Айнтрахт Ф: Рафаэль Сантос Борре (Сэм Ламмерс, 89'), Даити Камада (Штефан Ильзанкер, 89'), Йеспер Линдстрём (Йенс Хеуге, 66'), Филип Костич, Кристиян Якич, Себастьян Роде (Айдин Хрустич, 46'), Ансгар Кнауфф (Кристофер Ленц, 80'), Evan N'Dicka, Мартин Хинтереггер, Тута, Кевин Трапп Предупреждения: Конрад Лаймер (19'), Evan N'Dicka (35'), Мартин Хинтереггер (50'), Айдин Хрустич (56'), Йенс Хеуге (90 + 1'), Кристиян Якич (90 + 3')
Команда из Лейпцига, возглавляемая экс-тренером «Спартака» Доменико Тедеско, набрала 45 очков и вышла на 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги.
Календарь и таблица Бундеслиги
Франкфуртский «Айнтрахт» с 38 очками идет на 8-й строчке.