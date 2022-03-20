«Кельн» — «Боруссия» Б: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
На гол Мариуша Вольфа на 8-й минуте встречи хозяева ответили точным ударом Себастьяна Андерссона на 36-й.
Футбол. Германия. Бундеслига
Кёльн — Боруссия Д 1:1
Голы: 0:1 Мариус Вольф (8'), 1:1 Себастьян Андерссон (36') Кёльн: Marvin Schwaebe, Бенно Шмиц (Кингсли Эхизибуэ, 10'), Лука Килиан, Тимо Хюберс, Яннес-Килиан Хорн, Салих Озкан, Марк Ут (Томаш Острак, 84'), Ондрей Дуда, Луис Шауб (Ян Тильман, 68'), Себастьян Андерссон (Mathias Olesen, 84'), Антони Модест Боруссия Д: Эрлинг Холанн (Рейниер, 87'), Торган Азар (Дониелл Мален, 81'), Джуд Беллингхэм, Аксель Витсель, Джованни Рейна, Мариус Вольф (Марин Понграчич, 87'), Рафаэл Геррейру (Юлиан Брандт, 66'), Мануэль Аканджи, Эмре Джан, Феликс Пасслак (Матс Хуммельс, 46'), Грегор Кобель Предупреждения: Мариус Вольф (30'), Аксель Витсель (43'), Эмре Джан (48'), Салих Озкан (67'), Ондрей Дуда (76')
«Боруссия» с 57 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей «Баварии» на 6 баллов. «Кельн» с 40 очками находится на 7-й строчке.