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    «Труа» благодаря голу Угбо победил «Нант»

    «Труа» — «Нант»: счет 1:0, обзор гола

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    В матче 28 тура чемпионата Франции «Труа» прервал победную серию «Нанта», выиграв 1:0.

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    Единственный гол в матче забил форвард «горожан» Ике Угбо. Он отличился на 43 минуте первого тайма.

    «Труа» прервал серию без побед и одержал 7 викторию в сезоне. Он набрал 28 очков и занимает 15 место.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Труа — Нант 1:0
    Гол: 1:0 Ike Ugbo (43') Труа: Готье Галлон, Эрик Палмер-Браун, Yoann Salmier, Abdu, Исса Каборе, Флорьян Тардье, Роминиг Куаме, Yasser Larouci (Уалид Эль-Хаджам, 82'), Лебо Мотиба (Рено Рипар, 59'), Ксавье Шавалерен, Ike Ugbo (Тристан Денгоме, 76') Нант: Рандаль Коло Муани, Моузес Саймон, Людовик Блас (Виллем Геббельс, 65'), Quentin Merlin, Педро Чиривелья, Самуэль Мутуссами, Деннис Аппиа, Николя Паллуа (Шарль Траоре, 15'), Андрей Жиротто (Осман Букари, 55'), Жан-Шарль Кастеллетто, Альбан Лафон Предупреждения: Abdu (47'), Моузес Саймон (62')

    «Нант» потерпел первое поражение за 4 тура. Он остается седьмым с 42 баллами.

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