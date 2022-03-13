«Труа» — «Нант»: счет 1:0, обзор гола

В матче 28 тура чемпионата Франциипрервал победную серию, выиграв 1:0.

Единственный гол в матче забил форвард «горожан» Ике Угбо. Он отличился на 43 минуте первого тайма.

«Труа» прервал серию без побед и одержал 7 викторию в сезоне. Он набрал 28 очков и занимает 15 место.

Футбол. Франция. Лига 1 Труа — Нант 1:0 Гол: 1:0 Ike Ugbo (43') Труа: Готье Галлон, Эрик Палмер-Браун, Yoann Salmier, Abdu, Исса Каборе, Флорьян Тардье, Роминиг Куаме, Yasser Larouci (Уалид Эль-Хаджам, 82'), Лебо Мотиба (Рено Рипар, 59'), Ксавье Шавалерен, Ike Ugbo (Тристан Денгоме, 76') Нант: Рандаль Коло Муани, Моузес Саймон, Людовик Блас (Виллем Геббельс, 65'), Quentin Merlin, Педро Чиривелья, Самуэль Мутуссами, Деннис Аппиа, Николя Паллуа (Шарль Траоре, 15'), Андрей Жиротто (Осман Букари, 55'), Жан-Шарль Кастеллетто, Альбан Лафон Предупреждения: Abdu (47'), Моузес Саймон (62')

«Нант» потерпел первое поражение за 4 тура. Он остается седьмым с 42 баллами.