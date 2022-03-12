СМИ: «Манчестер Сити» и Холанн согласовали контракт

«Манчестер Сити» исогласовали личный контракт, сообщает Daily Mail.

Как передает источник, «горожане» договорились с 21-летним форвардом дортмундской «Боруссии» о переходе по окончании сезона.

Отмечается, что отступные за норвежца составляют 63 миллиона фунтов. Вместе с подписным бонусом и комиссионными для Мино Райолы, агента Холанна, расходы на трансфер оцениваются в сумму около 100 миллионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Холанн принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив 16 голов и сделал пять результативных передач.