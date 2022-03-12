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    Неймар включен в заявку сборной Бразилии на матчи отбора ЧМ-2022

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    Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите определился со списком футболистов на очередные матчи отборочного цикла ЧМ-2022. Об этом сообщает пресс-служба бразильской конфедерации футбола.

    Неймар
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    Неймар

    В заявке значится форвард Неймар, который пропустил два матча национальной команды в этом году.

    Заявка сборной Бразилии:

    Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»).

    Защитники: Дани Алвес («Барселона»), Данило («Ювентус»), Алекс Теллес («Манчестер Юнайтед»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Эдер Милитао («Реал»), Габриэль Магальяйнс («Арсенал»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Тьяго Силва («Челси»).

    Полузащитники: Каземиро («Реал»), Бруно Гимараеш («Ньюкасл»), Артуро («Ювентус»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета («Лион»), Фелиппе Коутиньо («Астон Вилла»).

    Нападающие: Антони («Аякс»), Габриэль Мартинелли («Арсенал»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Винисиус Жуниор («Реал»), Рафинья («Лидс»), Ришарлисон («Эвертон»), Родриго («Реал»).

    Сборная Бразилии примет команду Чили 24 марта и на выезде сыграет с Боливией 29 марта.

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