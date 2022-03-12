Неймар включен в заявку сборной Бразилии на матчи отбора ЧМ-2022

В заявке значится форвард Неймар, который пропустил два матча национальной команды в этом году.
Заявка сборной Бразилии:
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»).
Защитники: Дани Алвес («Барселона»), Данило («Ювентус»), Алекс Теллес («Манчестер Юнайтед»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Эдер Милитао («Реал»), Габриэль Магальяйнс («Арсенал»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Тьяго Силва («Челси»).
Полузащитники: Каземиро («Реал»), Бруно Гимараеш («Ньюкасл»), Артуро («Ювентус»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета («Лион»), Фелиппе Коутиньо («Астон Вилла»).
Нападающие: Антони («Аякс»), Габриэль Мартинелли («Арсенал»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Винисиус Жуниор («Реал»), Рафинья («Лидс»), Ришарлисон («Эвертон»), Родриго («Реал»).
Сборная Бразилии примет команду Чили 24 марта и на выезде сыграет с Боливией 29 марта.