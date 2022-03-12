ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» попал под санкции«Челси» под санкциями: трансферный бан, задержки зарплат и проблемы со спонсорами
  • 21:15
    • РПЛ согласовала мораторий на вылет команд в ФНЛ
    Все новости спорта

    «Атлетико» взял верх над «Кадисом»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Кадис
    Мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Кадисом» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте, после грубейшей ошибки голкипера «Кадиса». Жоау Феликс пошёл в прессинг, перехватил пас возле вратарской, качнул Ледесму и с острого угла послал мяч в сетку.

    Гости отыгрались на 45-й минуте. Эспино подключился по левому флангу и вырезал подачу в центр штрафной, Альваро Негредо выиграл борьбу и пробил головой — мяч влетел в дальний угол.

    На 68-й минуте мадридцы провели атаку правым флангом, Корреа плотно пробил в дальний угол после скидки Суареса — Ледесма парировал, но Де Пауль подкараулил отскок и добил мяч в сетку.

    На 88-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Серрано получил прямую красную карточку спустя пять минут после выхода на поле. В подкате Хави влетел шипами в голеностоп Фернандесу.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Кадис 2:1
    Голы: 1:0 Жоау Фелиш (3'), 1:1 Альваро Негредо (45'), 2:1 Родриго Де Пауль (68') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Хосе Хименес (Фелипе, 83'), Рейнилду, Маркос Льоренте, Коке (Ренан Лоди, 46'), Эктор Эррера, Родриго Де Пауль, Янник Карраско (Анхель Корреа, 60'), Жоау Фелиш (J.Serrano, 84'), Антуан Гризманн (Луис Суарес, 60') Кадис: Альваро Негредо, Энтони Лосано, Уссама Идрисси, Рубен Алькарас, Феде Сан Эметерио (Лукас Перес, 73'), Рубен Собрино (Алекс Фернандес, 74'), Альфонсо Эспино (Альберто Переа, 90'), Виктор Чуст, Луис Эрнандес, Карлос Акапо (Исаак Карселен, 87'), Херемиас Ледесма Предупреждения: Родриго Де Пауль (30'), Рубен Собрино (33'), Янник Карраско (35'), Рейнилду (41'), Diego Simeone (41'), Стефан Савич (90 + 1') Удаление: J.Serrano (88')

    Мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой позиции в таблице Примеры. Команда Диего Симеоне набрала 48 очков.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Кадис» находится в зоне вылета — команда занимает 18-е место в чемпионате. Клуб набрал 24 очка в 27 играх.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Локомотив» победную серию ЦСКА?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «МЮ» снова разочарует?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Ливерпуль» снова потеряет очки в матче с «Брайтоном»?
  • «Брайтон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 12 марта
  • Сегодня в 21:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Брайтон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Арсенал — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Интер Майами — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Даллас — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры