«Атлетико» взял верх над «Кадисом»

Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте, после грубейшей ошибки голкипера «Кадиса». Жоау Феликс пошёл в прессинг, перехватил пас возле вратарской, качнул Ледесму и с острого угла послал мяч в сетку.
Гости отыгрались на 45-й минуте. Эспино подключился по левому флангу и вырезал подачу в центр штрафной, Альваро Негредо выиграл борьбу и пробил головой — мяч влетел в дальний угол.
На 68-й минуте мадридцы провели атаку правым флангом, Корреа плотно пробил в дальний угол после скидки Суареса — Ледесма парировал, но Де Пауль подкараулил отскок и добил мяч в сетку.
На 88-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Серрано получил прямую красную карточку спустя пять минут после выхода на поле. В подкате Хави влетел шипами в голеностоп Фернандесу.
Мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой позиции в таблице Примеры. Команда Диего Симеоне набрала 48 очков.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Кадис» находится в зоне вылета — команда занимает 18-е место в чемпионате. Клуб набрал 24 очка в 27 играх.