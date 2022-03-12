«Атлетико» взял верх над «Кадисом»

Мадридскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании.

Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте, после грубейшей ошибки голкипера «Кадиса». Жоау Феликс пошёл в прессинг, перехватил пас возле вратарской, качнул Ледесму и с острого угла послал мяч в сетку.

Гости отыгрались на 45-й минуте. Эспино подключился по левому флангу и вырезал подачу в центр штрафной, Альваро Негредо выиграл борьбу и пробил головой — мяч влетел в дальний угол.

На 68-й минуте мадридцы провели атаку правым флангом, Корреа плотно пробил в дальний угол после скидки Суареса — Ледесма парировал, но Де Пауль подкараулил отскок и добил мяч в сетку.

На 88-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Серрано получил прямую красную карточку спустя пять минут после выхода на поле. В подкате Хави влетел шипами в голеностоп Фернандесу.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Кадис 2:1 Голы: 1:0 Жоау Фелиш (3'), 1:1 Альваро Негредо (45'), 2:1 Родриго Де Пауль (68') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Хосе Хименес (Фелипе, 83'), Рейнилду, Маркос Льоренте, Коке (Ренан Лоди, 46'), Эктор Эррера, Родриго Де Пауль, Янник Карраско (Анхель Корреа, 60'), Жоау Фелиш (J.Serrano, 84'), Антуан Гризманн (Луис Суарес, 60') Кадис: Альваро Негредо, Энтони Лосано, Уссама Идрисси, Рубен Алькарас, Феде Сан Эметерио (Лукас Перес, 73'), Рубен Собрино (Алекс Фернандес, 74'), Альфонсо Эспино (Альберто Переа, 90'), Виктор Чуст, Луис Эрнандес, Карлос Акапо (Исаак Карселен, 87'), Херемиас Ледесма Предупреждения: Родриго Де Пауль (30'), Рубен Собрино (33'), Янник Карраско (35'), Рейнилду (41'), Diego Simeone (41'), Стефан Савич (90 + 1') Удаление: J.Serrano (88')

Мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой позиции в таблице Примеры. Команда Диего Симеоне набрала 48 очков.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Кадис» находится в зоне вылета — команда занимает 18-е место в чемпионате. Клуб набрал 24 очка в 27 играх.