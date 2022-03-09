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    Аморим: У «Спортинга» есть цель — сражаться за победу, хотя судьба противостояния уже решена

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    Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Нам предстоит сыграть с отличной командой. Даже с учетом потерь у "Сити" достаточно игроков, которые способны противостоять топовым командам. То же самое можно сказать и про нас. Единственный аспект, над которым мы сейчас работаем, связан с физической нагрузкой на игроков, чтобы сберечь их для борьбы во всех турнирах. Хотя судьба противостояния практически решена, у нас есть цель — сражаться за победу.

    Будет здорово, если мы сможем лучше прессинговать, но не у ворот Эдерсона. У них очень трудно отобрать мяч, но я все же надеюсь, что в этом матче мы будем чаще владеть им. Нужно лучше сыграть без мяча и сохранить интригу как можно дольше — это придаст игрокам мотивации», — цитирует Аморима пресс-служба УЕФА.

    «Манчестер Сити» и «Спортинг» сыграют сегодня, 9 марта. Первая игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «горожан». С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.

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