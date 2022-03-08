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    Футбольная ассоциация Чехии выступила с заявлением по поводу Кухты

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    Футбольная ассоциация Чехии уведомляла Российский футбольный союз о дисквалификации форварда Яна Кухты.

    Ян Кухта
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    Ян Кухта

    «FACR уведомил РФС о дисквалификации Яна Кухты согласно правилам ФИФА о трансферах. Дальнейшие шаги РФС и "Локомотива" не зависят от FACR», — приводит слова главы дисциплинарного комитета Футбольной ассоциации Чехии Ричарда Бачека iSport.cz.

    Напомним, в матче 20-го тура РПЛ «Локомотив» — «Химки» (3:2) в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Ян Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой. В последней игре за чешскую команду Кухта получил красную карточку и был отстранен на один матч.

    Позже стало известно, что «Химки» подали протест в КДК РФС.

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