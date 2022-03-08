Эдерсон: «Манчестер Сити» устал физически и психологически

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон заявил, что его команда нацелена выиграть и Лигу чемпионов и АПЛ в этом сезоне.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ «Сити» обыграл «Спортинг» со счетом 5:0.

«Мы ставим задачу победить в каждом турнире. Необходимо идти по дистанции шаг за шагом. Понимаем, что в каждом турнире свои сложности.

У каждого матча свой характер, и надо двигаться вперед шаг за шагом. Только там можно добиться в будущем серьезных достижений.

Понимаем, что это сложные турниры и что понадобятся все игроки из нашего состава. Команда устала физически и психологически. У нас был шанс в прошлом сезоне, но мы уступили в финале», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.