Аллегри ответил на вопрос о возможном подписании Погба в «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса»ответил на вопрос о возможном подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед»

«Нет смысла говорить о нём. Поль играет за "Манчестер Юнайтед", и я не знаю, что он собирается делать в следующем сезоне. Да, это правда, что у меня были прекрасные отношения с Погба, но сейчас не время говорить о новых подписаниях», — приводит слова Аллегри журналист Фабрицио Романо.

Juventus manager Allegri on Paul Pogba rumours: “Makes no sense to talk about him. Paul plays for Man United and I don’t know what he’s gonna do next season”. 🇫🇷 #MUFC

“I had a great relationship with Pogba, that’s true — but it’s not time to talk about new signings”. pic.twitter.com/Wd5JIEDhQO