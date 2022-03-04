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    Родригеш: Хочу сделать всё возможное, чтобы «Уфа» была как можно выше в РПЛ

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    Полузащитник «Уфы» Тьягу Родригеш поделился эмоциями от перехода в состав российского клуба.

    Тьягу Родригеш
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    Тьягу Родригеш

    «В Португалии я играл за "Витория Гимарайнш", "Насьонал", "Маритиму" и "Порто". В Болгарии я играл 4 года за софийский ЦСКА, это великий клуб с фантастическими болельщиками. В 2021 году мы стали обладателями Кубка Болгарии, для меня это значимый успех.

    Футбол в Саудовской Аравии довольно высокого уровня, там отличные команды и квалифицированные футболисты, которые играют в современный футбол. Я расторг контракт с "Аль-Хазм" и мне поступило предложение приехать в "Уфу". Я не стал долго раздумывать, ведь "Уфа" играет в Российской Премьер-Лиге, поэтому сразу согласился и приехал, чтобы помочь уфимскому клубу достичь своих целей.

    В "Уфе" меня очень хорошо приняли, во всем мне помогают, я отлично адаптировался и чувствую себя здесь уже как дома. Я видел некоторые игры РПЛ и ранее, но после того, как поступило предложение из Уфы, я стал больше следить за чемпионатом России. Будучи первым португальцем в "Уфе", конечно, это будет дополнительной мотивацией. Я хочу сделать всё возможное, чтобы мой новый клуб был как можно выше», — цитирует Родригеша пресс-служба «Уфы».

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