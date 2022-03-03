Клубы АПЛ не намерены участвовать в проекте Суперлиги

Ведущий клубы английской Премьер-лиги не намерены участвовать в создании Европейской Суперлиги.

Ранее появилась информация о том, что 12 европейских клубов в самое ближайшее время могут объявить о повторной попытке создания Суперлиги. Организаторы решили сделать турнир полностью открытым без гарантированного количества мест.

По информации The Telegraph, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» больше не заинтересованы в этом проекте.

Напомним, Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля 2021 года. Через два дня проект был заморожен, поскольку 9 команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.

Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.

Активную поддержку Суперлиге до последнего выражали «Реал», «Барселона» и «Ювентус».