ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар НиколсонДень Шамара. «Спартак» отыгрался на «Кубани» за поражение в дерби
  • 14:47
    • «Формула-1» разорвала контракт на проведение Гран-при России
  • 10:28
    • Российским паралимпийцам запретили выступать на Паралимпиаде в Пекине
  • 15:39
    • Клубы АПЛ не намерены участвовать в проекте Суперлиги
  • 15:29
    • СМИ: Грановская уйдет из «Челси»
  • 15:12
    • Польша сыграет в финале плей-офф ЧМ-2022. ФИФА не будет искать замену сборной России
    Все новости спорта

    Клубы АПЛ не намерены участвовать в проекте Суперлиги

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Европейская Суперлига АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Тоттенхэм Челси
    Ведущий клубы английской Премьер-лиги не намерены участвовать в создании Европейской Суперлиги.

    Клубы АПЛ больше не заинтересованы в проекте Суперлиги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Клубы АПЛ больше не заинтересованы в проекте Суперлиги

    Ранее появилась информация о том, что 12 европейских клубов в самое ближайшее время могут объявить о повторной попытке создания Суперлиги. Организаторы решили сделать турнир полностью открытым без гарантированного количества мест.

    По информации The Telegraph, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» больше не заинтересованы в этом проекте.

  • «Похоже, они в параллельной реальности». Президент УЕФА шокирован новостью о повторной попытке создания Суперлиги
  • Читайте по теме

    • Напомним, Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля 2021 года. Через два дня проект был заморожен, поскольку 9 команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.

    Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

    УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.

    Активную поддержку Суперлиге до последнего выражали «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА затащит еще один домашний матч?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • Сколько голов «Барыс» положит в сетку «Металлурга» Мг?
  • «Металлург» Мг — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Ириски» закончат сказку «Борэм Вуд»
  • «Эвертон» — «Борэм Вуд». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эвертон — Борэм Вуд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Балтика — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лорьян — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  4.09
  • Экспресс дня 4 марта
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Салернитана
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры