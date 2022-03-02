«Милан» — «Интер: счет матча 0:0

Роналду снова не забил. «МЮ» отскочил в Мадриде благодаря голу 19-летнего шведа

Мадридский «Атлетико» на своем поле сыграл вничью 1:1 с «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было