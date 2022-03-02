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    • «Милан» и «Интер» разошлись миром в первом полуфинале Кубка Италии
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    «Милан» и «Интер» разошлись миром в первом полуфинале Кубка Италии

    «Милан» — «Интер: счет матча 0:0

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Милан Интер
    В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Милан» на своем поле сыграл вничью с «Интером».

    «Милан»
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    «Милан»

    Встреча на «Сан-Сиро» завершилась без забитых мячей. Ответная игра между командами состоится 20 апреля в Милане.

    Футбол. Италия. Кубок
    Милан — Интер 0:0
    Милан: Мик Меньян, Алессандро Флоренци (Давиде Калабрия, 84'), Фикайо Томори, Алессио Романьоли (Пьер Калюлю, 26'), Тео Эрнандес, Исмаэль Беннасер, Франк Кессье, Алексис Салемакерс (Жуниор Мессьяс, 67'), Раде Крунич (Браим Диас, 67'), Рафаэл Леау (Анте Ребич, 67'), Оливье Жиру Интер: Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 65'), Эдин Джеко (Хоакин Корреа, 79'), Иван Перишич (Робин Гозенс, 88'), Хакан Чалханоглу, Марсело Брозович, Николо Барелла (Артуро Видаль, 65'), Дензел Дюмфрис (Маттео Дармиан, 88'), Алессандро Бастони, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Самир Ханданович Предупреждения: Марсело Брозович (33'), Лаутаро Мартинес (58')

    Победитель этого противостояния в финале Кубка Италии сразится с сильнейшим в паре «Фиорентина» — «Ювентус».

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