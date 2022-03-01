Терюшков: Пока никто из легионеров «Химок» не изъявил желания покинуть клуб

Член наблюдательного совета «Химок»рассказал об атмосфере в клубе на фоне политической напряжённости.

«Пока никто из легионеров "Химок" не изъявлял желания покинуть клуб. Видим, что ушли тренер "Динамо", Гисдоль. Понятно, что Гисдоль соответствует духу решения ФИФА и УЕФА, футбол для которых стал элементом политики. Я всегда был сторонником того, что в наш футбол не должны приходить легионеры, иностранные тренеры. Мы побеждали при Бескове, Качалине, Лобановском. Не было Гисдолей в отечественном футболе, не стояла проблема выхода из группы на чемпионатах мира.

Те денежные средства, которые высвободятся, должны пойти на выстраивание системы детско-юношеского спорта. РФС должен выработать правила и подходы, чтобы мы не получили один-два конкурентных клуба, а остальные — на несколько шагов отстающих. Должны быть и потолки зарплат, и лимит на переходы игроков внутри клубов, увеличение клубов РПЛ.

Если легионеры решат покинуть клуб, мы не сможем оказать противодействие. У нас есть достаточное количество игроков, есть прекрасное училище олимпийского резерва, где много талантливых ребят», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».