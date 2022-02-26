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    «Ман Сити» обыграл «Эвертон», Фоден забил победный гол

    «Эвертон» — «Ман Сити»: счет 0:1, обзор голов

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    В поединке 27 тура АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» со счетом 1:0.

    Филип Фоден
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    Филип Фоден

    Единственный гол на 82 минуте забил Филип Фоден, который воспользовался ошибкой защитника «Эвертона».

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Манчестер Сити 0:1
    Гол: 0:1 Филип Фоден (81') Эвертон: Джордан Пикфорд, Шеймус Коулман, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Джонджо Кенни, Аллан, Абдулайе Дукуре, Алекс Айуоби (Анвар Эль-Гази, 88'), Donny Van De Beek (Деле Алли, 71'), Энтони Гордон (Демарай Грей, 77'), Ришарлисон Манчестер Сити: Рахим Стерлинг (Габриэл Жезус, 77'), Филип Фоден, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган (Рияд Марез, 77'), Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Эмерик Лапорт, Джон Стоунс, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Эдерсон Предупреждения: Donny Van De Beek (27'), Аллан (57'), Эдерсон (87'), Филип Фоден (89'), Деле Алли (90 + 6')

    «Ман Сити» набрал 66 очков. Пока что команда Гвардиолы опережает «Ливерпуль» на 6 пунктов в борьбе за чемпионство.

    У «Эвертона» 22 очка и 17 место. Это 4 поражение команды в 5 турах чемпионата Англии.

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