Сборная Чехии может отказаться от возможного матча с россиянами за путевку на ЧМ-2022

Президент(FACR)заявил, что сборная Чехии, вероятно, откажется от стыкового матча с командой России в борьбе за путевку на чемпионат мира-2022.

Полуфиналы стыкового турнира плей-офф за выход на ЧМ-2022 между сборными России и Польши, а также командами Чехии и Швеции должны пройти 24 марта.

Победители пар встретятся в финале 29-го марта. У России оба матча были запланированы в Москве.

Ранее от матча против России отказалась сперва сборная Польши, затем тоже самое сделала команда Швеции. Чехи находятся в контакте с футбольными руководителями этих стран, а также с ФИФА и УЕФА.

Футбольная ассоциация Чехии (FAČR) выступила с заявлением по поводу ситуации в Украине. Чешская федерация осуждает происходящее и выражает уверенность, что все прекратится как можно скорее.

«Мы осознаем неотложность беспрецедентной ситуации, возникшей в последние дни, которую большинство из нас еще недавно не могли себе представить.

В сложившихся обстоятельствах представить такой матч практически невозможно, и очень вероятно, что мы пойдем по польскому и шведскому сценариям, но обойти процедурные этапы невозможно», — заявил Фоусек.

В заявлении ассоциации отмечается, что вопрос участия или неучастия сборной Чехии в возможном матче против команды России будет рассматриваться исполнительным комитетом FACR, который проведет внеочередное заседание в ближайшие часы.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.