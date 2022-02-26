РПЛ. «Динамо» разгромило «Химки», ЦСКА победил «Спартак», «Зенит» примет «Рубин»

С 26 по 27 февраля проходят матчи 19-го тура Российской Премьер-лиги.

«Нижний Новгород» — «Урал» 1:0

«Нижний Новгород» на своем поле победил «Урал» в домашнем матче 19-го тура чемпионата России со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе нижегородцев на 78-й минуте встречи забил с пенальти Николай Калинский.

«Урал» завершал матч вдевятером. На 55-й минуте за два предупреждения был удален Кирилл Колесниченко, а на 77-й минуте прямую красную карточку получил Лео Гогличидзе.

Футбол. Россия. Премьер-лига Нижний Новгород — Урал 1:0 Гол: 1:0 Nikolay Kalinskiy (пенальти) (78') Нижний Новгород: Артур Нигматуллин, Viktor Aleksandrov, Кирилл Гоцук, Денис Ткачук, Алексей Козлов (Ibrokhimhalil Yoldoshev, 18'), Lars Olden Larsen, Nikita Kakkoev (Сильвестр Игбун, 74'), Nikolay Kalinskiy, Дмитрий Стоцкий, Richie Ennin (Павел Карасев, 90'), Milson Урал: Эрик Космин Бикфалви (Чингиз Магомадов, 82'), Андрей Егорычев (Yuri Zheleznov, 87'), Рамазан Гаджимурадов (Алексей Евсеев, 72'), Leo Goglichidze, Рафал Аугустыняк, Даниэль Мишкич (Вячеслав Подберёзкин, 87'), Kirill Kolesnichenko, Алексей Герасимов, Ivan Kuzmichev, Артём Мамин, Илья Помазун Предупреждения: Kirill Kolesnichenko (38'), Андрей Егорычев (45 + 1'), Kirill Kolesnichenko (56'), Viktor Aleksandrov (66'), Ivan Kuzmichev (79'), Артём Мамин (90 + 1'), Илья Помазун (90 + 4') Удаление: Leo Goglichidze (77')

«Нижний Новгород» набрал 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Урала» 19 очков и 12-я позиция.

«Химки» — «Динамо» М 0:3

«Динамо» одержало гостевую победу над «Химками» в матче 19-го тура чемпионата России со счетом 3:0.

Первый гол на 35-й минуте забил нападающий московского «Динамо» Федор Смолов, который воспользовался результативной передачей от полузащитника Себастьяна Шиманьски. Российский форвард отличился в первом же официальном матче после возвращения в клуб.

А на 85-й минуте сам поляк удвоил преимущество клуба. Финальную точку на 89-й минуте поставил полузащитник Даниил Фомин.

Судья показал футболистам обеих команд три красные карточки. Перед самым перерывом был удален защитник «Химок» Филипп Дагерстоль, на 52-й минуте за два предупреждения поле покинул защитник «Динамо» Роман Евгеньев, а на 68-й арбитр удалил полузащитника подмосковной команды Анвона Лоуренса.

Футбол. Россия. Премьер-лига Химки — Динамо 0:3 Голы: 0:1 Фёдор Смолов (35'), 0:2 Себастьян Шиманьски (84'), 0:3 Даниил Фомин (89') Химки: Илья Лантратов, Захар Волков, Бруно Виана, Filip Dagerstaal, Дмитрий Тихий, Павел Мамаев (Nicholas Anwan, 46'), Денис Глушаков, Юрий Жирков (Эльмир Набиуллин, 71'), Илья Кухарчук (Nemanja Glavcic, 80'), Резиуан Мирзов, Didier Lamkel Ze Динамо: Фёдор Смолов (Konstantin Tyukavin, 69'), Вячеслав Грулёв (Денис Макаров, 89'), Даниил Фомин, Себастьян Шиманьски (Yaroslav Gladyshev, 88'), Arsen Zakharyan (Saba Sazonov, 56'), Никола Моро, Дмитрий Скопинцев, Роман Евгеньев, Фабиан Бальбуэна, Сергей Паршивлюк, Антон Шунин Предупреждения: Роман Евгеньев (38'), Роман Евгеньев (52'), Резиуан Мирзов (54') Удаления: Filip Dagerstaal (45'), Nicholas Anwan (68')

Команда Сандро Шварца вышла на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. На втором месте располагается «Зенит», в активе которого 38 очков и игра в запасе. «Химки» занимают последнее 16-е место (14 очков).

«Сочи» — «Арсенал» 2:0

В матче 19-го тура чемпионата России «Сочи» одержал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» — 2:0.

Счет был открыт на 50-й минуте. Прошел заброс в штрафную «Арсенала», Цаллагов сделал скидку в центр, Кассьерра не сумел протолкнуть мяч мимо Коченкова, но Ангбан поборолся и головой добил мяч в сетку.

На 77-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Сокол в собственной штрафной заехал по ногам Ангбану.

Артур Юсупов с пенальти технично уложил мяч в нижний угол ворот. Коченков не угадал направление удара.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Арсенал Тула 2:0 Голы: 1:0 Викторьен Ангбан (50'), 2:0 Артур Юсупов (пенальти) (77') Сочи: Денис Адамов, Данила Прохин, Родригао, Игорь Юрганов, Кирилл Заика (Тимофей Маргасов, 82'), Викторьен Ангбан (Ивелин Попов, 80'), Ибрагим Цаллагов, Сергей Терехов, Жоаозиньо (Артур Юсупов, 47'), Матео Кассьерра (Георгий Мелкадзе, 79'), Никита Бурмистров (Dmitry Vorobyev, 90') Арсенал Тула: Евгений Марков (Джордже Деспотович, 53'), Эванс Кангва (Евгений Луценко, 84'), Кингз Кангва, Горан Чаушич, Сергей Ткачёв (Зурико Давиташвили, 60'), Георги Костадинов (Аяз Гулиев, 68'), Данил Степанов, Максим Беляев, Artem Sokol, Игорь Смольников, Антон Коченков Предупреждения: Кирилл Заика (9'), Евгений Марков (10'), Максим Беляев (27'), Данил Степанов (45 + 1'), Данила Прохин (59'), Родригао (62')

Сочинцы набрали 34 очка и закрепились на третьем месте РПЛ, туляки остались с 19 очками на 13-й строчке.

6 марта «Арсенал» на выезде сыграет с «Крыльями Советов», «Сочи» на следующий день предстоит гостевой матч против «Ростова».

«Спартак» М — ЦСКА 0:2

Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от столичного ЦСКА (0:2) в матче 19-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открsn на 49-й минуте. Юсуф Языджи великолепно исполнил штрафной, пробив в обвод стенки — мяч влетел в угол ворот «Спартака».

А на 79-й минуте Карраскаль разогнал атаку армейцев, Обляков с левого края сделал пас на радиус штрафной, а Зайнутдинов технично уложил мяч в нижний угол ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — ЦСКА 0:2 Голы: 0:1 Юсуф Язиджи (49'), 0:2 Бактийор Зайнутдинов (79') Спартак: Alexander Selikhov, Руслан Литвинов, Самуэль Жиго (Илья Кутепов, 90'), Георгий Джикия (Даниил Хлусевич, 84'), Наиль Умяров, Виктор Мозес, Роман Зобнин (Джордан Ларссон, 69'), Кристофер Мартинс, Айртон Лукас, Александр Соболев (Шамар Николсон, 69'), Квинси Промес ЦСКА: Антон Заболотный, Jorge Carrascal (Максим Мухин, 90'), Хесус Медина (Бактийор Зайнутдинов, 56'), Иван Обляков, Юсуф Язиджи (Чидера Эджук, 75'), Жан-Филипп Гбамин (Vladislav Yakovlev, 90'), Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Яка Бийол, Bruno Fuchs (Кирилл Набабкин, 75'), Игорь Акинфеев Предупреждения: Марио Фернандес (24'), Jorge Carrascal (30'), Наиль Умяров (40'), Чидера Эджук (83'), Виктор Мозес (90 + 6')

Армейцы набрали 33 очка и закрепились на четвертом месте, «Спартак» остался с 23 очками на девятой строчке турнирной таблицы.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре ЦСКА 5 марта примет «Нижний Новгород», а «Спартак» на следующий день сыграет на выезде против «Динамо»

«Ахмат» — «Уфа»

27 февраля, 19:00 мск

«Зенит» — «Рубин»

27 февраля, 19:00 мск

«Ростов» — «Крылья Советов»

«Краснодар» — «Локомотив» М