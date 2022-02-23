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    Агент хавбека «Лестера» Менди: «Спартак» и ЦСКА к нам не обращались

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    Агент полузащитника «Лестера» Нампалиса Менди Ахмед Эгал прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны московских ЦСКА и «Спартака».

    Нампалис Менди
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    Нампалис Менди

    «К нам из России никто не обращался. Речь не только про "Спартак" и ЦСКА, а про все клубы из России. Возможен ли вариант в чемпионате России в будущем? Почему бы и нет, нельзя ничего исключать», — цитирует Эгала издание «Евро-Футбол.Ру».

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    • 29-летний Менди перешёл в «Лестер» из «Ниццы» в 2016 году за € 15,5 млн. В нынешнем сезоне сенегальский футболист французского происхождения принял участие лишь в одном матче основной команды «лис».

    Соглашение Менди с «Лестером» истекает в 2023 году.

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