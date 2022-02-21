Хави: «Барселона» не сильно превосходила «Валенсию», но была эффективна

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал победу над «Валенсией» в матче 25-го тура чемпионата Испании (4:1).

«Я очень доволен и счастлив. Мы не сильно превосходили соперника, но были эффективны. Первый тайм был очень хорошим. Игра была сложной. Еще одна игра на выезде, от которой мы остались довольны. Мы уходим с тремя очками в трудной игре. Все забитые голы были фантастическими.

Педри — суперталант. Он лучший игрок на своей позиции, а ему только 19 лет. Также он хорошо отбирает мячи. Как же замечательно, что он есть в моей команде», — цитирует Хави Marca.

«Барселона» поднялась на четвертое место с 42 очками, а «Валенсия» осталась на 12-й строчке с 30 баллами.