«Нант» — ПСЖ: счет матча 3:1, обзор голов

Хозяева открыли счет на 4-й минуте. Саймон Мозес прошёл по левому флангу и вырезал мяч низом на полуфланг для Коло-Муани, поразившего дальний угол.
На 16-й минуте «канарейки» удвоили счет. На правом полуфланге в пределах чужой штрафной Букари поделился мячом с Мерлином, и тот запустил сферу в дальнюю девятку.
А в добавленное к первому тайму время в ворота ПСЖ был назначен пенальти — мяч попал в руку Вейналдуму. Людовик Блас с 11-метрового отправил мяч по центру створа. Навас двинулся чуть влево и плохо среагировал, хотя мяча рукой коснулся.
Парижане размочили счет на 47-й минуте. Получив передачу от Месси, Неймар двинулся с левой стороны к центру и из-под Кастеллетто с нескольких метров вонзил мяч в левый угол.
На 59-й минуте пенальти был назначен в ворота «Нанта» — Аппиа не по правилам в своей штрафной помешал пробить по воротам Мбаппе, вышедшему на рандеву с голкипером Лафоном
Неймар поцеловал мяч, исполнил пижонский разбег и пробил низом в район правого угла, где мяч благополучно забрал Лафон.
«ПСЖ» с 59 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя — «Марсель» на 13 очков. «Нант» набрал 38 очков и поднялся на пятое место.