«Нант» — ПСЖ: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 25-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу надсо счетом 3:1.

Хозяева открыли счет на 4-й минуте. Саймон Мозес прошёл по левому флангу и вырезал мяч низом на полуфланг для Коло-Муани, поразившего дальний угол.

На 16-й минуте «канарейки» удвоили счет. На правом полуфланге в пределах чужой штрафной Букари поделился мячом с Мерлином, и тот запустил сферу в дальнюю девятку.

А в добавленное к первому тайму время в ворота ПСЖ был назначен пенальти — мяч попал в руку Вейналдуму. Людовик Блас с 11-метрового отправил мяч по центру створа. Навас двинулся чуть влево и плохо среагировал, хотя мяча рукой коснулся.

Парижане размочили счет на 47-й минуте. Получив передачу от Месси, Неймар двинулся с левой стороны к центру и из-под Кастеллетто с нескольких метров вонзил мяч в левый угол.

На 59-й минуте пенальти был назначен в ворота «Нанта» — Аппиа не по правилам в своей штрафной помешал пробить по воротам Мбаппе, вышедшему на рандеву с голкипером Лафоном

Неймар поцеловал мяч, исполнил пижонский разбег и пробил низом в район правого угла, где мяч благополучно забрал Лафон.

Футбол. Франция. Лига 1 Нант — ПСЖ 3:1 Голы: 1:0 Рандаль Коло Муани (4'), 2:0 Quentin Merlin (16'), 3:0 Людовик Блас (пенальти) (45 + 6'), 3:1 Неймар (47') Нант: Альбан Лафон, Жан-Шарль Кастеллетто, Деннис Аппиа, Николя Паллуа, Осман Букари (Sebastien Corchia, 67'), Людовик Блас (Маркус Коко, 90'), Андрей Жиротто, Педро Чиривелья, Quentin Merlin (Роли Перейра де Са, 90'), Рандаль Коло Муани, Моузес Саймон (Шарль Траоре, 90') ПСЖ: Неймар (Анхель Ди Мария, 74'), Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Марко Верратти, Идрисса Гейе (Мауро Икарди, 81'), Жоржиньо Вейналдум (Юлиан Дракслер, 65'), Хуан Бернат (Nuno Mendes, 74'), Преснел Кимпембе, Маркос Маркиньос, Тило Керер (Ашраф Хакими, 74'), Кейлор Навас Предупреждения: Жан-Шарль Кастеллетто (18'), Марко Верратти (38'), Деннис Аппиа (45 + 1'), Жоржиньо Вейналдум (45 + 5'), Неймар (50'), Килиан Мбаппе (83'), Ашраф Хакими (90 + 1'), Анхель Ди Мария (90 + 3')

«ПСЖ» с 59 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя — «Марсель» на 13 очков. «Нант» набрал 38 очков и поднялся на пятое место.