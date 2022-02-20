Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм»Ты волшебник, Гарри. «Шпоры» обыграли «Ман Сити» и обострили интригу в АПЛ
  • 22:39
    • «Тоттенхэм» вырвал победу у «Ман Сити» в компенсированное время
  • 20:08
    • «Атлетико» на выезде разгромил «Осасуну»
  • 19:56
    • «Челси» вырвал победу у «Кристал Пэласа»
  • 19:55
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Норвичем»
  • 01:00
    • ПСЖ проиграл «Нанту», Неймар не забил пенальти
    Все новости спорта

    ПСЖ проиграл «Нанту», Неймар не забил пенальти

    «Нант» — ПСЖ: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Нант
    В матче 25-го тура чемпионата Франции «Нант» одержал домашнюю победу над «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет на 4-й минуте. Саймон Мозес прошёл по левому флангу и вырезал мяч низом на полуфланг для Коло-Муани, поразившего дальний угол.

    На 16-й минуте «канарейки» удвоили счет. На правом полуфланге в пределах чужой штрафной Букари поделился мячом с Мерлином, и тот запустил сферу в дальнюю девятку.

    А в добавленное к первому тайму время в ворота ПСЖ был назначен пенальти — мяч попал в руку Вейналдуму. Людовик Блас с 11-метрового отправил мяч по центру створа. Навас двинулся чуть влево и плохо среагировал, хотя мяча рукой коснулся.

    Парижане размочили счет на 47-й минуте. Получив передачу от Месси, Неймар двинулся с левой стороны к центру и из-под Кастеллетто с нескольких метров вонзил мяч в левый угол.

    На 59-й минуте пенальти был назначен в ворота «Нанта» — Аппиа не по правилам в своей штрафной помешал пробить по воротам Мбаппе, вышедшему на рандеву с голкипером Лафоном

    Неймар поцеловал мяч, исполнил пижонский разбег и пробил низом в район правого угла, где мяч благополучно забрал Лафон.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Нант — ПСЖ 3:1
    Голы: 1:0 Рандаль Коло Муани (4'), 2:0 Quentin Merlin (16'), 3:0 Людовик Блас (пенальти) (45 + 6'), 3:1 Неймар (47') Нант: Альбан Лафон, Жан-Шарль Кастеллетто, Деннис Аппиа, Николя Паллуа, Осман Букари (Sebastien Corchia, 67'), Людовик Блас (Маркус Коко, 90'), Андрей Жиротто, Педро Чиривелья, Quentin Merlin (Роли Перейра де Са, 90'), Рандаль Коло Муани, Моузес Саймон (Шарль Траоре, 90') ПСЖ: Неймар (Анхель Ди Мария, 74'), Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Марко Верратти, Идрисса Гейе (Мауро Икарди, 81'), Жоржиньо Вейналдум (Юлиан Дракслер, 65'), Хуан Бернат (Nuno Mendes, 74'), Преснел Кимпембе, Маркос Маркиньос, Тило Керер (Ашраф Хакими, 74'), Кейлор Навас Предупреждения: Жан-Шарль Кастеллетто (18'), Марко Верратти (38'), Деннис Аппиа (45 + 1'), Жоржиньо Вейналдум (45 + 5'), Неймар (50'), Килиан Мбаппе (83'), Ашраф Хакими (90 + 1'), Анхель Ди Мария (90 + 3')

    «ПСЖ» с 59 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя — «Марсель» на 13 очков. «Нант» набрал 38 очков и поднялся на пятое место.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как Россия проведет финал Олимпиады?
  • Финляндия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «МЮ» раздавит слабую защиту «Лидса»?
  • «Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Фиорентина» доставит проблем «Аталанте»
  • «Фиоретина» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 20 февраля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 07:10
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Фиоретина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бордо — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 19:05
    •  2.01
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры