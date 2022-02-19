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    «Барселона» подписала новое соглашение с полузащитником Роберто

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    «Барселона» и испанский полузащитник Серхи Роберто продлили соглашение ещё на два года. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

    Серджи Роберто
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    Серджи Роберто

    По сведениям источника, новый контракт 30-летнего футболиста подписан до 2024 года. Предыдущее соглашение между сторонами истекало в конце текущего сезона.

    Роберто — воспитанник «Барселоны». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах испанской Ла Лиги, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также на его счету три матча в Лиге чемпионов без результативных действий.

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