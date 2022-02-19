«Барселона» подписала новое соглашение с полузащитником Роберто

«Барселона» и испанский полузащитникпродлили соглашение ещё на два года. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

По сведениям источника, новый контракт 30-летнего футболиста подписан до 2024 года. Предыдущее соглашение между сторонами истекало в конце текущего сезона.

🔜 Done Deal and confirmed! #SergiRoberto will extend his contract with #Barça until 2024. No surprise here since the last July! #transfers #FCB https://t.co/kVYWiUXKC5 — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 19, 2022

Роберто — воспитанник «Барселоны». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах испанской Ла Лиги, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также на его счету три матча в Лиге чемпионов без результативных действий.