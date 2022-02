«Барселона» подписала новое соглашение с полузащитником Роберто

«Барселона» и испанский полузащитникпродлили соглашение ещё на два года. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

По сведениям источника, новый контракт 30-летнего футболиста подписан до 2024 года. Предыдущее соглашение между сторонами истекало в конце текущего сезона.

🔜 Done Deal and confirmed! #SergiRoberto will extend his contract with #Barça until 2024. No surprise here since the last July!