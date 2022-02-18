«Химки» усилились нигерийским полузащитником

Полузащитникпополнил состав подмосковных

Лоуренс является воспитанником академии нигерийского клуба «Аруна Бабангида».

В прошлом году 20-летний хавбек дебютировал в РПЛ в составе «Тамбова». Летом нигерийский футболист перешел в «Олимп-Долгопрудный».

По итогам первой половины сезона ФНЛ он стал лучшим в лиге по количеству отборов и вошел в топ-3 по перехватам.

После двух тренировочных сборов в Турции футболист подписал контракт с «Химками». Соглашение будет действовать до конца сезона 2023/24.