«Химки» усилились нигерийским полузащитником

Лоуренс Николас Фото: globallookpress.com
Лоуренс является воспитанником академии нигерийского клуба «Аруна Бабангида».
В прошлом году 20-летний хавбек дебютировал в РПЛ в составе «Тамбова». Летом нигерийский футболист перешел в «Олимп-Долгопрудный».
По итогам первой половины сезона ФНЛ он стал лучшим в лиге по количеству отборов и вошел в топ-3 по перехватам.
После двух тренировочных сборов в Турции футболист подписал контракт с «Химками». Соглашение будет действовать до конца сезона 2023/24.
Лоуренс Николас подписал контракт с «Химками» ✍️— ФК «Химки» (@fc_khimki) February 18, 2022
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