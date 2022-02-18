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    «Химки» усилились нигерийским полузащитником

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    Полузащитник Лоуренс Николас пополнил состав подмосковных «Химок».

    Лоуренс Николас
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    Лоуренс Николас

    Лоуренс является воспитанником академии нигерийского клуба «Аруна Бабангида».

    В прошлом году 20-летний хавбек дебютировал в РПЛ в составе «Тамбова». Летом нигерийский футболист перешел в «Олимп-Долгопрудный».

    По итогам первой половины сезона ФНЛ он стал лучшим в лиге по количеству отборов и вошел в топ-3 по перехватам.

    После двух тренировочных сборов в Турции футболист подписал контракт с «Химками». Соглашение будет действовать до конца сезона 2023/24.

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