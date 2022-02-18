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    Малком: Уверен, что мы можем победить «Бетис» в Севилье

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    Полузащитник «Зенита» Малком высказал мнение о первом стыковом матче Лиги Европы УЕФА против «Бетиса» (2:3).

    Малком
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    Малком

    «Очень тяжелый матч. Знаем, что решающую роль сыграли наши недочеты, наши ошибки. Нельзя позволять себе допускать такие промахи. Но была хорошая игра, я верю в нашу команду.

    Уверен, что мы можем победить в Севилье. Мы способны играть хорошо и навязывать свою игру — и во втором тайме мы это доказали.

    К сожалению, пришлось поплатиться за ошибки в матче с очень качественным соперником, в матче уровня Лиги чемпионов.

    Причина проста — мы ошиблись в нескольких моментах, которые закончились пропущенными мячами. Как я уже сказал, мы должны быть сконцентрированы с первой и до последней секунды.

    Уверен, в наших силах показать хорошую игру в Испании и победить. Огромное спасибо болельщикам, которые поддерживали нас с первой минуты. Мне было очень приятно вновь ощутить себя на поле. Мы постараемся порадовать наших болельщиков через неделю.

    "Бенито Вильямарин" — это, безусловно, непростой стадион, как и наш. И там активно поддерживают свою команду, и у нас болельщики очень активно болеют за нас.

    Мы должны извлечь уроки из первого тайма и начать через неделю игру так, как мы играли во втором тайме. Уверен, у нас есть шансы, у нас все получится», — приводит слова игрока клубная пресс-служба.

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