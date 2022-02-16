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    Президент «Бетиса» высказался об интересе «Барселоны» к Фекиру

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    Президент «Бетиса» Анхель Аро высказался об интересе каталонской «Барселоны» к нападающему Набилю Фекиру.

    Набиль Фекир
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    Набиль Фекир

    «Я бы не осмелился сказать, что Фекир является лучшим игроком Примеры, но его игра — настоящее зрелище. Надеюсь, Фекир задержится у нас как можно дольше. Его отступные равны € 100 млн.

    Я не волнуюсь. Если им интересуются большие клубы, значит, он в отличной форме», — цитирует Аро Sport.es.

    Ранее стало известно, что француз нравится президенту «сине-гранатовых» Жоану Лапорте. «Барса» готова заплатить за трансфер футболиста € 60 млн.

    Француз выступает за «Бетис» с 2019 года, куда перешёл из «Лиона». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

    В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Фекир сыграл в 22 матчах, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

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