Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеМесси не может — Мбаппе поможет. Парижане дожали «Реал» на «Парк де Пренс»
  • 15:20
    • Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзу в акробатике на Олимпиаде в Пекине
  • 13:07
    • Большунов и Терентьев стали третьими в командном спринте Олимпиады
  • 12:42
    • Непряева и Ступак выиграли бронзовые медали в командном спринте на ОИ-2022
  • 11:56
    • Шведские биатлонистки выиграли эстафету на ОИ-2022, россиянки — вторые
  • 11:05
    • Сборная России вышла в полуфинал хоккейного турнира на Олимпиаде
    Все новости спорта

    РФС и Минспорт согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Арсенал Тула Ахмат Динамо Зенит Краснодар Локомотив Крылья Советов Нижний Новгород Ростов Рубин Сочи Спартак Урал Уфа Химки ЦСКА
    Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) согласовали новый формат лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Легионеры «Спартака»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Легионеры «Спартака»

    По информации источника, изменения вступят в силу со следующего сезона после одобрения исполкомом РФС.

    Согласно новому лимиту, в заявке на сезон может не более 13 игроков, считающихся легионерами и не менее 12 российских футболистов, четыре из которых должны быть воспитанниками клуба. Одновременно на поле смогут выходить не более восемь легионеров.

    Кроме того, будет введен «налог на легионеров». Средства от его выплаты через специальный фонд будут направлены клубам, которые задействуют молодых футболистов (до 23 лет). Так лимит будет финансово стимулировать клубы больше использовать молодых российских игроков.

    В настоящее время в РПЛ также разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев. Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на чемпионате Европы — 2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли шансы у «Интера»?
  • «Интер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Бавария» забьет «Зальцбургу» больше трех мячей?
  • «Зальцбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • На «Сан-Сиро» сразу будет весело!
  • «Интер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 6.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.05
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Порту — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры