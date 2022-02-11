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    Дубль Жоты принес «Ливерпулю» победу над «Лестером»

    «Ливерпуль» — «Лестер»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 24-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Лестером» — 2:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 34-й минуте. Ван Дейк пробил головой после навеса с углового. Голкипер «Лестера» отбил прямо на Диогу Жоту, который с близкого расстояния добил мяч в сетку.

    А на 87-й минуте Жота получил мяч в середине штрафной «лис» от Матипа и метров с одиннадцати пробил низом под дальнюю штангу.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Лестер 2:0
    Голы: 1:0 Диогу Жота (34'), 2:0 Диогу Жота (87') Ливерпуль: Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Тьяго Алькантара, Фабиньо, Кёртис Джонс (Харви Эллиотт, 60'), Диогу Жота, Роберто Фирмино (Мохамед Салах, 60'), Луис Диас (Такуми Минамино, 90') Лестер: Патсон Дака (Келечи Ихеаначо, 60'), Адемола Лукман (Харви Льюис Барнс, 79'), Джеймс Мэддисон, Марк Олбрайтон, Kiernan Dewsbury-Hall, Бубакари Сумаре (Юри Тилеманс, 61'), Люк Томас, Вильфред Ндиди, Даниэль Амарти, Джеймс Джастин, Каспер Шмейхель Предупреждение: Роберто Фирмино (50')

    «Мерсисайдцы» набрали 51 очко и идут вторыми в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» находится на 12-й строчке с 26-я баллами.

    Календарь и таблица АПЛ

    Следующий матч «Ливерпуль» сыграет с «Бернли» 13 февраля на выезде, а «Лестер» примет «Вест Хэм» в этот же день.

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