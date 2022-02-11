«Ливерпуль» — «Лестер»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 24-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу над— 2:0.

Счет в матче был открыт на 34-й минуте. Ван Дейк пробил головой после навеса с углового. Голкипер «Лестера» отбил прямо на Диогу Жоту, который с близкого расстояния добил мяч в сетку.

А на 87-й минуте Жота получил мяч в середине штрафной «лис» от Матипа и метров с одиннадцати пробил низом под дальнюю штангу.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Лестер 2:0 Голы: 1:0 Диогу Жота (34'), 2:0 Диогу Жота (87') Ливерпуль: Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Тьяго Алькантара, Фабиньо, Кёртис Джонс (Харви Эллиотт, 60'), Диогу Жота, Роберто Фирмино (Мохамед Салах, 60'), Луис Диас (Такуми Минамино, 90') Лестер: Патсон Дака (Келечи Ихеаначо, 60'), Адемола Лукман (Харви Льюис Барнс, 79'), Джеймс Мэддисон, Марк Олбрайтон, Kiernan Dewsbury-Hall, Бубакари Сумаре (Юри Тилеманс, 61'), Люк Томас, Вильфред Ндиди, Даниэль Амарти, Джеймс Джастин, Каспер Шмейхель Предупреждение: Роберто Фирмино (50')

«Мерсисайдцы» набрали 51 очко и идут вторыми в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» находится на 12-й строчке с 26-я баллами.

Календарь и таблица АПЛ

Следующий матч «Ливерпуль» сыграет с «Бернли» 13 февраля на выезде, а «Лестер» примет «Вест Хэм» в этот же день.