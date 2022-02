Главный тренер «Тоттенхэма» Конте высказался о переходе Эриксена в «Брентфорд»

Главный тренер «Тоттенхэма»высказался о переходе датского полузащитникав «Брентфорд», сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Мы не говорили о возвращении Эриксена. Я удивлен этой ситуацией… Думал, что ему нужно больше времени для возвращения, чтобы снова играть в Англии.

Для "Шпор" он — часть истории, и его возвращение сюда может стать хорошим вариантом», — сказал Конте.

Antonio Conte: “We didn't talk about re-signing Eriksen. I am surprised about this situation… I thought he needed more time to come back, to play in England again”. 🇩🇰 #THFC

“For Spurs, he is part of the story and to come back here could be a good opportunity”. @tottenhamtiers pic.twitter.com/kTM3ncxKEC