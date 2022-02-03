«Райо Вальекано» вышел в 1/2 финала Кубка Испании

«Райо Вальекано» Фото: globallookpress.com
Единственный мяч забил Оскар Трехо, реализовавший пенальти на 43-й минуте.
Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
Райо Вальекано — Мальорка 1:0
Гол: 1:0 Оскар Трехо (пенальти) (44') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Марио Суарес, Алехандро Катена, Кевин Родригеш, Оскар Валентин, Сантьяго Комесанья (Унаи Лопес, 63'), Иси Паласон (Бебе, 89'), Оскар Трехо (Пате Сисс, 79'), Альваро Гарсия (Ранди Нтекья, 80'), Серхио Гвардиола (Мамаду Силла, 63') Мальорка: Ведат Мурики, Анхель Родригес (Дани Родригес, 57'), Ли Кан Ин (Такэфуса Кубо, 77'), Antonio Sanchez (Родриго Батталья, 74'), Иньиго Руис де Галарета (Сальва Севилья, 57'), Джованни Гонсалес (Matthew Hoppe, 57'), Коста Хауме, Мартин Вальент, Franco Russo, Пабло Маффео, Серхио Рико Предупреждения: Сантьяго Комесанья (28'), Иньиго Руис де Галарета (34'), Antonio Sanchez (52'), Оскар Валентин (72'), Оскар Трехо (79'), Franco Russo (85'), Пабло Маффео (90 + 2'), Мартин Вальент (90 + 2'), Пате Сисс (90 + 8'), Столе Димитриевски (90 + 8'), Иван Балью (90 + 9')
Таким образом, «Райо Вальекано» стал первым участником полуфинальной стадии Кубка Испании.