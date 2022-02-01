«Лион» — «Марсель»: счет матча 2:1, обзор голов

В перенесенном матче 14-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:1.

В составе гостей счет уже на 10-й минуте открыл Маттео Гендузи.

На 76-й минуте Джердан Шакири сравнял счет, а на 89-й минуте Мусса Дембеле забил победный для хозяев гол.

Футбол. Франция. Лига 1 Лион — Марсель 2:1 Голы: 0:1 Маттео Гюэндузи (10'), 1:1 Шердан Шакири (76'), 2:1 Мусса Дембеле (89') Лион: Антони Лопеш, Лео Дюбуа, Жером Боатенг, Кастелло Люкеба, Мало Гюсто (Bradley Barcola, 84'), Тьяго Мендес, Максанс Какере, Энрике, Шердан Шакири, Эмерсон (Мусса Дембеле, 64'), Райан Шерки Марсель: Димитри Пайет, Луис Энрике (Амин Арит, 70'), Маттео Гюэндузи, Валентин Ронжье, Дженгиз Ундер (Аркадиуш Милик, 86'), Бубакар Камара, Луан Перес, Дуйе Чалета-Цар, Вильям Салиба, Поль Лирола, Пау Лопес

Эта встреча была перенесена из-за инцидента, произошедшего 22 ноября, когда фанаты «Лиона» бросили бутылку в голову Димитри Пайету на 3-й минуте. Обе команды в тот день покинули поле, а судья принял решение досрочно завершить встречу.

Календарь и таблица Лиги 1

«Лион» занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 34 очка в 22 матчах. «Марсель» идет на 3-й позиции: 40 очков после 22 игр.