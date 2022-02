«Ньюкасл» на своем официальном сайте объявил о переходе центрального защитника «Брайтона»

«Сороки» подписали с 29-летним англичанином контракт до июня 2024 года. Сумма трансфера составила 15,5 миллионов евро.

✍️ #NUFC are delighted to confirm the signing of Dan Burn from Brighton on a two-and-a-half year deal.

Welcome home, Dan! ⚫️⚪️