Форвард «Дженоа»сменил клубную прописку, перейдя в «Парму». Об этом написала пресс-служба «крестоносцев».

В текущем сезоне он принял участие в 22 матчах Серии А и не отметился результативными действиями.

Нападающий является лучшим игроком сборной Северной Македонии по количеству сыгранных матчей. В 122 поединках за национальную команду он забил 38 голов.

Bolstering the ranks with a mighty Macedonian: welcome, Goran Pandev! 💪🇲🇰 #ForzaParma