Хендрикс: Не думаю, что в «Спартаке» у меня был шанс показать себя

Полузащитникпризнался, что не жалеет о переходе в, несмотря на то, что ему так и не удалось заиграть в московском клубе.

Ранее «Спартак» объявил о переходе Хендрикса в «Фейенорд» на правах аренды.

«До сих пор не жалею, что сделал тогда такой выбор, просто на спортивном уровне, к сожалению, ничего не сложилось.

Я не думаю, что в "Спартаке" у меня действительно был шанс показать себя.

Жизнь в Москве была отличной, все шло хорошо. Я возвращаюсь в Нидерланды, но не с опущенными руками», — приводит слова футболиста NOS.

Контракт Хендрикса со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2024 года. На сайте Transfermarkt его цена составляет 1,8 млн евро.