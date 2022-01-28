Хендрикс: Не думаю, что в «Спартаке» у меня был шанс показать себя

Йоррит Хендрикс Фото: globallookpress.com
Ранее «Спартак» объявил о переходе Хендрикса в «Фейенорд» на правах аренды.
«До сих пор не жалею, что сделал тогда такой выбор, просто на спортивном уровне, к сожалению, ничего не сложилось.
Я не думаю, что в "Спартаке" у меня действительно был шанс показать себя.
Жизнь в Москве была отличной, все шло хорошо. Я возвращаюсь в Нидерланды, но не с опущенными руками», — приводит слова футболиста NOS.
Контракт Хендрикса со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2024 года. На сайте Transfermarkt его цена составляет 1,8 млн евро.