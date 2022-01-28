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    Хендрикс: Не думаю, что в «Спартаке» у меня был шанс показать себя

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    Полузащитник Йоррит Хендрикс признался, что не жалеет о переходе в «Спартак», несмотря на то, что ему так и не удалось заиграть в московском клубе.

    Йоррит Хендрикс
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    Йоррит Хендрикс

    Ранее «Спартак» объявил о переходе Хендрикса в «Фейенорд» на правах аренды.

    «До сих пор не жалею, что сделал тогда такой выбор, просто на спортивном уровне, к сожалению, ничего не сложилось.

    Я не думаю, что в "Спартаке" у меня действительно был шанс показать себя.

    Жизнь в Москве была отличной, все шло хорошо. Я возвращаюсь в Нидерланды, но не с опущенными руками», — приводит слова футболиста NOS.

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    • Контракт Хендрикса со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2024 года. На сайте Transfermarkt его цена составляет 1,8 млн евро.

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