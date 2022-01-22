Томас Цорн прокомментировал переход Исидора в «Локомотив»

Спортивный директор «Локомотива»прокомментировал подписание контракта с нападающим «Монако»

«Было нелегко уговорить Исидора на переход в "Локомотив". Им также довольно конкретно интересовались другие клубы из высшего дивизиона Франции, но мы смогли найти правильные доводы и Исидор поверил в наш проект. Мы продолжаем работу по подписанию новых игроков, укрепляем линию нападения. К команде уже присоединился Кухта и следующим в списке наших новичков стал французский нападающий из "Монако", — цитирует Цорна пресс-служба "Монако".

Нападающий "Монако" Вильсон Исидор подписал контракт с "Локомотивом". Соглашение футболиста с клубом рассчитано на 4,5 года. Форвард будет выступать за "Локомотив" под 19-м номером.