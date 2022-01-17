Гасперини: «Аталанта» помешала «Интеру» совершить его привычные действия

Главный тренер «Аталанты»подвел итоги матча Серии А с «Интером» (0:0).

«Мы играли очень хорошо, это был сложный матч, так как "Интер" — несомненно команда высокого уровня, а мы играли с ними на равных. Думаю, что мы сделали немного больше, чем они, так как "Интер" сидел очень глубоко и ждал, когда мы совершим ошибку, чтобы прорваться через наши оборонительные линии. Думаю, что в целом мы заслужили чего-то большего от игры.

У нас с "Интером" всегда были захватывающие игры, странно, что сегодня получилось 0:0, хотя это очень качественные 0:0. Мы помешали "Интеру" совершить его привычные действия. Для нас это отличный результат, потому что "Интер" стремится доминировать в матчах, а мы вынудили их этого не делать», — цитирует Гасперини DAZN.

«Интер» набрал 50 очков и остался в таблице на первом месте. «Аталанта» с 42 очками идет на четвертой позиции.

Календарь и таблица Серии А

В следующем туре «Интер» 22 января примет «Венецию», а «Аталанта» в этот же день на выезде сыграет против «Лацио».