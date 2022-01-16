ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин де Брейне«Манчестер Сити» мчится к четвертому титулу за пять лет
  • 10:51
    • Джокович будет депортирован из Австралии
  • 16:21
    • Благодаря хет-трику Барака «Верона» одержала волевую победу над «Сассуоло»
  • 12:18
    • Джокович: Уважаю решение суда. Буду сотрудничать по вопросу моего отъезда из Австралии
  • 12:07
    • СМИ: Дембеле больше не будет играть за «Барсу». Француз не договорился с клубом о новом контракте
  • 08:57
    • В Австралии суд отложил рассмотрение иска Джоковича
    Все новости спорта

    Гендиректор «Дженоа» объяснил отставку Шевченко с поста главного тренера клуба

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Дженоа
    Генеральный директор «Дженоа» Йоханнес Шпорс прокомментировал отставку Андрея Шевченко с поста главного тренера итальянского клуба.

    Андрей Шевченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Шевченко

    «Мы много разговаривали с ним, общение не было проблемой. К сожалению, улучшений в игре не произошло, а результаты, которые для нас слишком важны, так и не пришли. В какой-то момент мы как клуб поняли, что у нас не будет достаточно энергии на матч с "Фиорентиной". Поэтому мы приняли быстрое решение. Мы были честны и открыты с Шевченко. Зачастую быстрое решение лучше, чем запоздалое», — приводит слова Шпорса La Gazzetta dello Sport.

    Напомним, 15 января 2022 года Шевченко был уволен из «Дженоа» спустя два месяца после назначения. Андрей возглавил «грифонов» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ливерпуль» выиграть у «Брентфорда»?
  • «Ливерпуль» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Реал» проиграет «Атлетику» в финале Суперкубка Испании?
  • «Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Новый тренер «Монако» будет заинтересован только в победе
  • «Монако» — «Клермон». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.98
  • Экспресс дня 16 января
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Монако — Клермон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Аталанта — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Рома — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Марсель — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры