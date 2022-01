Амстердамскийсообщил на своем официальном сайте о переходе полузащитникав донецкий

Украинский клуб заплатил за бразильского футболиста 12 миллионов евро. При этом отмечается, что сумма может увеличиться до 16 миллионов.

Нерес выступал за «Аякс» с 2017 года. За это время он провел 180 матчей и забил 47 голов.

Made in Cotia, became the #SkillerOfAMS.

Obrigado, David! 🇧🇷♥️