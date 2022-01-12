Газзаев: Если снизим потолок зарплат, кто к нам приедет? Нельзя это делать

Бывший главный тренер ЦСКАвысказался по поводу возможного введения потолка зарплат в российской Премьер-лиге.

«Раньше премиальная система была так выстроена, что только за первое-второе место игроки получали бонусы. Ниже третьего места никто ничего не получал. Мы пытались прописать такой контракт, где была базовая зарплата и бонусы. Никто из футболистов не пошел на это, потому что из бонусной зарплаты можно недодавать или снимать деньги за нарушения. Все игроки выступают за целостность контрактов.

А что касается потолка зарплат, считаю, что ни в коем случае этого нельзя делать. У нас есть пять клубов, игроки которых получают большие зарплаты, и есть десять клубов с зарплатами среднего уровня. От наших лидеров мы ждем, что они будут хорошо выступать на международной арене, что давало бы нам возможность привлекать иностранцев хорошего уровня. Это очень важно. Если мы снизим потолок зарплат, что тогда получится? Кто к нам приедет?», — приводит слова Газзаева «Советский спорт».