Гасперини: «Аталанта» думает о матче с «Интером», а не о скудетто

Главный тренер «Аталанты»подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (6:2).

«Это была неделя неопределенности, мы не знали, состоится ли матч. Но, в конце концов, здорово, что мы сыграли. Можно было подумать, что мы вышли против молодежной команды, но если посмотреть на количество выбывших (а их у нас, наверное, было больше), то это касается всех клубов.

Матч с "Интером" будет высокого уровня. Они хорошо играют и переживают неплохие времена. Мы думаем об "Интере", а не о скудетто. Я бы хотел, чтобы моя команда была конкурентоспособна с соперником, который на данный момент является лучшим», — цитирует Гасперини Sky Sports Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Аталанта» набрала 41 очко и занимает четвертое место. У «Удинезе» 20 очков и 14-я позиция.