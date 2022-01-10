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    Гасперини: «Аталанта» думает о матче с «Интером», а не о скудетто

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (6:2).

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    «Это была неделя неопределенности, мы не знали, состоится ли матч. Но, в конце концов, здорово, что мы сыграли. Можно было подумать, что мы вышли против молодежной команды, но если посмотреть на количество выбывших (а их у нас, наверное, было больше), то это касается всех клубов.

    Матч с "Интером" будет высокого уровня. Они хорошо играют и переживают неплохие времена. Мы думаем об "Интере", а не о скудетто. Я бы хотел, чтобы моя команда была конкурентоспособна с соперником, который на данный момент является лучшим», — цитирует Гасперини Sky Sports Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Аталанта» набрала 41 очко и занимает четвертое место. У «Удинезе» 20 очков и 14-я позиция.

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